В Госдуме назвали призывной возраст для срочной службы

"Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] - это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется", - отметил Картаполов.