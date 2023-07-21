В Госдуме назвали призывной возраст для срочной службы

Предложенный законопроект о повышении призывного возраста для срочной службы подразумевает, что границы призывного возраста будут составлять от 18 до 30 лет, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, комитет поддержал соответствующую поправку ко второму чтению проекта. Он отметил, что верхний предел призывного возраста будет 30 лет, а нижний предел останется на уровне 18 лет, чтобы дать возможность многим ребятам приступить к службе именно в 18 лет. При этом он уточнил, что многие хотят пойти служить именно в этом возрасте.

Картаполов также отметил, что предлагаемые законопроектом изменения предусматривали повышение минимального призывного возраста до 21 года, однако это никак не отразится на осеннем призыве 2023 года. Предлагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2024 года.