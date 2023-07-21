В Госдуме назвали сроки рассмотрения инициативы по изменению высшего образования

Государственная Дума может осенью рассмотреть инициативы, связанные с изменением высшего образования в России . Такие сроки назвал депутат Александр Мажуга, его цитирует РИА Новости .

«Вероятнее всего осенью мы рассмотрим инициативы, направленные на изменение высшего образования в России», — сказал парламентарий.

В июне 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент страны Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.