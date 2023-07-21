В Госдуме призвали Россию выйти из Всемирной организации здравоохранения

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Парламентарий отметил, что организация поддержала санкции в отношении России, в том числе закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве.

«Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации», — подчеркнул депутат.

Речь о выходе России из ВОЗ возникла в том числе во время обсуждения законопроекта о запрете смены пола в Госдуме. Толстой призвал отказаться от внедрения норм международной классификации болезней, которые касаются проблематики половой принадлежности человека и «отрезать» чуждую российскому обществу идеологию.

Депутат признал, что у него мало сторонников в вопросе выхода из ВОЗ, в частности, его не поддерживает Минздрав, который считает важной работу организации по предупреждению эпидемий и пандемий.