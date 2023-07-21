В России объяснили нежелание США сообщать Москве о подготовке мятежа Пригожина

«ЦРУ — это разведывательная организация, которая, как и в любой стране, прежде всего докладывает руководству своей страны и не особенно сообщает мировой общественности. Второе — это свидетельствует о том, что электронные формы разведки, прослушивания и подглядывания в США и на Западе в целом развиты довольно сильно. Они активно используются в интересах внешней политики страны, подрыва позиций недружественных стран, а с недавних пор мы стали в Вашингтоне считаться таковой страной, поэтому никакого удивления нет», — сказал сенатор.