В России объяснили нежелание США сообщать Москве о подготовке мятежа Пригожина

США не сообщили России заранее о подготовке мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, о котором узнало ЦРУ, из-за плохих отношений между странами. Так в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил нежелание Вашингтона делиться данными разведки с Москвой.
«ЦРУ — это разведывательная организация, которая, как и в любой стране, прежде всего докладывает руководству своей страны и не особенно сообщает мировой общественности. Второе — это свидетельствует о том, что электронные формы разведки, прослушивания и подглядывания в США и на Западе в целом развиты довольно сильно. Они активно используются в интересах внешней политики страны, подрыва позиций недружественных стран, а с недавних пор мы стали в Вашингтоне считаться таковой страной, поэтому никакого удивления нет», — сказал сенатор.
Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа Евгения Пригожина заявил, что США знали о его подготовке. Он добавил, что попытка госпереворота была ожидаемой, поскольку владелец ЧВК долгое время конфликтовал с Министерством обороны и Генштабом. Бернс также назвал попытку госпереворота «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который он наблюдал за последние 30 лет.
Вечером 23 июня Евгений Пригожин начал мятеж в России. Он обвинил Минобороны в обстреле позиций ЧВК. Против него возбудили уголовное дело. Почти за сутки его силы прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, не дойдя до Москвы 200 километров.
Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила, что глава государства провел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить мятеж. Сам лидер ЧВК также подтвердил отвод войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Пригожин «уйдет в Белоруссию», а дело против него прекратят.