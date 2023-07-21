В Госдуме призвали увеличить срок отпуска для мобилизованных

Депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к замглавы Минобороны России Руслану Цаликову с предложением увеличить отпуск мобилизованных граждан до 30 календарных дней, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Она напомнила, что на сегодняшний день он составляет 28 дней, в то время, как у военнослужащих по контракту, независимо от участия в специальной военной операции, — 30 дней.