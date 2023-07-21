В Госдуме призвали увеличить срок отпуска для мобилизованных

Депутат Государственной думы Яна Лантратова обратилась к замглавы Минобороны России Руслану Цаликову с предложением увеличить отпуск мобилизованных граждан до 30 календарных дней, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Она напомнила, что на сегодняшний день он составляет 28 дней, в то время, как у военнослужащих по контракту, независимо от участия в специальной военной операции, — 30 дней.
«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Руслан Хаждисмелович, рассмотреть возможность уравнивания ежегодной продолжительности отпуска мобилизованных и военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также предоставление дополнительных дней отпуска для мобилизованных военнослужащих, принимающих активное участие в боевых действиях», — говорится в тексте обращения.
Парламентарий также предложила рассмотреть возможность предоставления мобилизованным дополнительного дня отпуска за каждые три дня непосредственного участия в активных боевых действиях.
Ранее правительство РФ подготовило постановление, согласно которому, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба судебных приставов будут обмениваться информацией для защиты прав мобилизованных россиян.