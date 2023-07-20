Путин заявил о важности арктической зоны для России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что арктическая зона важна для России стратегически, это вопросы как оборонного характера, так и ресурсной базы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам много раз говорилось о том, что арктическая зона важна для страны, это применительно к разным ситуациям, например она важна со стратегической точки зрения.

«Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсной базы, ну и так далее, всего перечислять не буду», — заявил Путин.

До этого президент России дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Строительство первых двух линий сжижения для данного проекта осуществляется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС).