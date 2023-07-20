Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов
Вопреки попыткам США приписать России подготовку атак на гражданские суда, РФ не готовит провокаций в Черном море. Такое заявление сделал посол страны в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, передает Telegram-канал диппредставительства.
Ранее официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что США располагают данными о планировании Россией диверсий против гражданских судов в Черном море.
«Прежде всего, подчеркну: это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями», — ответил на соответствующий вопрос Антонов.
Он назвал попытки приписать РФ подготовку атак на гражданские суда «фальсификацией чистой воды». По словам Антонова, данные заявления в РФ расценивают как «стремление любыми способами замаскировать собственную деструктивную деятельность», которая направлена на «фактический саботаж выполнения взаимоувязанных стамбульских договоренностей», а также «отвадить представителей глобального Юга от сотрудничества с Россией».