Антонов заявил, что Россия не готовит диверсий против гражданских судов

«Прежде всего, подчеркну: это полностью противоречит нашим подходам. В отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве, мы всегда выступали на передовой борьбы с такими преступлениями», — ответил на соответствующий вопрос Антонов.