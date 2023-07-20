Путин еще не решил по поводу поездки на саммит G20 в Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ещё не решил, поедет ли он на саммит Группы двадцати (G20) в Индии . Об этом сообщает ТАСС.

Саммит G20 пройдёт с 9 по 10 сентября в Нью-Дели в очном формате. Ранее официальный представитель МИД Индии заявил, что приглашения на саммит были разосланы всем лидерам стран G20. По его словам, правительство Индии рассчитывает, что все приглашённые, включая Владимира Путина, примут участие в саммите.