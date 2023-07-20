Песков прокомментировал новые санкции Канады против РФ

«Канада все время пытается бежать впереди всех, демонстрируя, какой она образцовый "санкционерщик"», — приводятся в материале его слова.

Ранее стало известно, что Оттава ввела новые ограничения против России. Под санкции попали 39 граждан и 25 компаний страны. В частности, ограничения были введены против актера Ивана Охлобыстина, певца Филиппа Киркорова, сотовых операторов «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн».