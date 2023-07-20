В Госдуме отреагировали на угрозу Киева судоходству в Черном море
Угроза властей Украины в отношении судоходства в Черном море является яростью от отчаяния. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Минобороны Украины заявил, что с 21 июля Киев начнет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России в качестве перевозящих грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Также с 20 июля судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива считается опасным.
«Сегодняшний демарш Украины — это ярость от отчаяния, что мы четко дали понять, что больше военных грузов по так называемому зерновому коридору Киев не получит. Поэтому Зеленский в ярости и отдал приказ своим военным сделать хоть что-нибудь, пойти на любую провокацию, с целью атаковать гражданские корабли, идущие под нейтральным флагом, лишь бы только снова открыть себе коридор для поставок оружия», — считает Белик.
Он назвал Украину «стрелком с завязанными глазами, который палит без разбора, надеясь попасть в мишень» и призвал всех судовладельцев иметь это в виду. Белик отметил, что РФ «плотно держит контроль над Азовским морем и зоной своих территориальных вод Черного моря», но за нейтральные не отвечает, поэтому в них любой может стать «жертвой украинского нападения».