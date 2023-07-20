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Путин приехал в Мурманск

Президент России Владимир Путин приехал в Мурманск. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин приехал в Мурманск
© РИА Новости

Президент прибыл в аэропорт на борту правительственного спецборта Ту-204-300.

Программа визита не сообщается.

По предварительным данным, президент планирует посетить ЗАТО Североморск и военные гарнизоны Кольского Заполярья.

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Визит может быть связан с вопросами реновации ЗАТО.

О возможном визите главы государства в регион стало известно в начале месяца.

Ранее Путин посетил Дербент (Дагестан). В ходе поездки президент провел совещание с федеральными и региональными чиновниками, осмотрел достопримечательности, а также пообщался с местными жителями в одном из парков города.

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