Президент России Владимир Путин приехал в Мурманск. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент прибыл в аэропорт на борту правительственного спецборта Ту-204-300.

Программа визита не сообщается.

По предварительным данным, президент планирует посетить ЗАТО Североморск и военные гарнизоны Кольского Заполярья.

Визит может быть связан с вопросами реновации ЗАТО.

О возможном визите главы государства в регион стало известно в начале месяца.