Путин приехал в Мурманск
Президент России Владимир Путин приехал в Мурманск. Об этом пишет РИА «Новости».
Президент прибыл в аэропорт на борту правительственного спецборта Ту-204-300.
Программа визита не сообщается.
По предварительным данным, президент планирует посетить ЗАТО Североморск и военные гарнизоны Кольского Заполярья.
Визит может быть связан с вопросами реновации ЗАТО.
О возможном визите главы государства в регион стало известно в начале месяца.
Ранее Путин посетил Дербент (Дагестан). В ходе поездки президент провел совещание с федеральными и региональными чиновниками, осмотрел достопримечательности, а также пообщался с местными жителями в одном из парков города.
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