Британское посольство прокомментировало вызов поверенного в МИД России

Ранее МИД России уведомил британского поверенного о введении на территории страны уведомительного порядка передвижения британских дипломатов в ответ на враждебные действия Лондона. Британские дипломаты будут обязаны предоставить документ о перемещении «за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения» как минимум за пять дней до начала запланированной поездки, цели и точный маршрут которой должны быть указаны.