Пушков заявил, что во время президентства Эрдогана Турция не сможет вступить в ЕС

На время президентства Реджепа Тайипа Эрдогана путь для Турции в Евросоюз заказан, о чем свидетельствуют ясные послания еврочиновников Анкаре. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил на своей странице в соцсетях.

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Накануне официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил «Известиям», что в Брюсселе не смогут принять Анкару в объединение в 2024 году, поскольку для этого процесса требуется время. При этом он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

«Тут двух мнений быть не может: это [Реплика Стано. — Прим. ред.] ясный ответ не столько Турции, сколько и прежде всего Эрдогану. Ответ, содержащий послание, как к нему лично как к политику и президенту Турции относятся в ЕС. Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан», — считает сенатор.

Пушков заметил, что в таких условиях у турецкой стороны становится больше оснований ценить те возможности, которые ей дает многовекторная внешняя политика.

«Находясь в ЕС, Турция будет лишена возможности иметь собственное лицо на мировой арене», — заключил парламентарий.