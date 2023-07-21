В посольстве РФ прокомментировали расширение США антироссийских санкций

Деструктивные действия США подтверждают оправданность курса России на укрепление обороноспособности, а также финансового и технологического суверенитета. Такое мнение приводится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в его Telegram-канале в связи с расширением американских санкционных списков в отношении российских физических и юридических лиц.

"Показательно, что новый раунд репрессалий призван ограничить потенциал отечественного ВПК и энергосектора, а также осложнить доступ к международной финансовой системе. Деструктивные действия Белого дома лишь подтверждают оправданность курса Российской Федерации на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Вновь высвечивают безальтернативность ускоряющихся процессов дедолларизации мировых хозяйственных связей", - считают российские дипломаты.

Они отмечают, что "очередной всплеск санкционной активности Вашингтона <...> совпал с заседанием американо-британского стратегического диалога по рестрикциям". "Удивляться нескончаемым выпадам [американской] администрации в условиях развязанной Западом гибридной войны против нашей страны не приходится", - убеждены в посольстве.