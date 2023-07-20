Посольство Исландии в Москве приостановит работу

С 1 августа посольство Исландии в Москве приостановит свою деятельность. Об этом МИД России сообщил временный поверенный в делах островного государства в РФ Магнус Ханессон, передает «РИА Новости».

Меру объясняли «низким уровнем» торговых, культурных и политический отношений с Россией. При этом указывалось, что данное решение не является разрывом дипломатических отношений РФ и «как только позволят условия» Исландия возобновит работу своего посольства в Москве.