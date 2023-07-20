РФ обязала британских дипломатов уведомлять о поездках по стране

Москва в ответ на враждебную политику Лондона вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по территории РФ, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД России.

Ранее в этот же день в дипведомство был вызван временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд.

"Британская сторона была информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в том числе препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны", - указали в МИД РФ.