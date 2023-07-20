Сенатор Пушков об отношениях с Западом: Мы пришли к состоянию конфронтационного равновесия

"Мы пришли к некоему состоянию конфронтационного равновесия. То есть прошло полтора года с начала СВО, перехода украинского кризиса в острую фазу. Естественно, в этих условиях стороны как на поле боя, так и в информационной, политической сфере выбрасывают те ресурсы, те резервы и те возможности влияния, те аргументы, те доводы, которые у них есть, и с помощью которых они ведут это информационно-политическое противостояние", - сказал Пушков на пресс-конференции в четверг, 20 июля.