Сенатор Пушков об отношениях с Западом: Мы пришли к состоянию конфронтационного равновесия
Россия и Запад пришли к состоянию конфронтационного равновесия, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Мы пришли к некоему состоянию конфронтационного равновесия. То есть прошло полтора года с начала СВО, перехода украинского кризиса в острую фазу. Естественно, в этих условиях стороны как на поле боя, так и в информационной, политической сфере выбрасывают те ресурсы, те резервы и те возможности влияния, те аргументы, те доводы, которые у них есть, и с помощью которых они ведут это информационно-политическое противостояние", - сказал Пушков на пресс-конференции в четверг, 20 июля.
По оценке сенатора, Западу удалось консолидироваться и создать единую и достаточно прочную информационную платформу, с которой он атакует Российскую Федерацию.
"Причем подключились к этому помимо евроатлантического сообщества еще и Япония, Австралия, Новая Зеландия и некоторые другие государства", - констатировал он.
Сенатор обратил внимание на то, что западные СМИ выступают практически с одним набором тезисов.
"Вариаций очень мало, идет такая проработка антироссийской темы, как будто есть некий кондуит, некий набор тезисов, который разослан всем мировым западным средствам массовой информации, они этому очень четко следуют", - пояснил он.
При этом Запад не смог убедить остальной мир изолировать Россию.
"Это подтвердил, в частности, недавно завершившийся саммит стран Латинской Америки и ЕС - Евросоюзу не удалось включить в повестку антироссийскую резолюцию. Думаю, что это останется устойчивой тенденцией", - подчеркнул Пушков.
Кроме того, американцам и европейцам не удалось навязать всему миру видение украинского конфликта "как конфликта между свободой и авторитаризмом, между демократией и диктатурой", добавил он.