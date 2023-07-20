Захарова прокомментировала решение об участии Лаврова в БРИКС

Подводных камней в том, что Россию на саммите БРИКС будет представлять глава МИД Сергей Лавров, нет. Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ сама приняла такое решение.

Она отметила, что подобная схема использовалась неоднократно. В частности, когда президент России Владимир Путин выступал с письменным обращением или видео, а физически на мероприятии присутствовал Лавров или представитель другого ведомства.

По словам Захаровой, Москва сама приняла такое решение — «ни газеты, ни политологи, ни кто-либо другой».

«В этом смысле не надо искать никаких подводных камней, интриг и так далее. Понимаю, что пищи много, в какой-то момент это все превращается в истерику в СМИ, но надо себя возвращать к реальности, понимая, что так Россия участвует во многих международных форматах», — добавила представитель министерства.

Также Захарова подчеркнула, что подобная схема используется не только Россией, но и другими странами. Москва относится к этому с уважением и рассчитывает на такое же отношение к своим решениям.