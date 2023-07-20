В Кремле подтвердили, что Путин встретится с президентом ЮАР

Президенты РФ и Южно-Африканской Республики Владимир Путин и Сирил Рамафоса встретятся на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, лидеры двух государств проведут двусторонние переговоры на полях саммита. Он отметил, что Путин встретится и с другими главами африканских республик.

Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамафосу, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях саммита, — сказал Песков.

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка запланированы на 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее в администрации Рамафосы сообщили, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Представители главы государства отметили, что от РФ для участия в мероприятии заявлен глава МИД Сергей Лавров. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Шерпа южноафриканской страны в БРИКС Анил Суклал уточнил, что выступление Путина запланировано на 23 августа.