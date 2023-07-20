Заявление Минобороны России об опасности для судоходства в отдельных районах Черного моря связано с приостановкой зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля не подтвердил связь решения Минобороны с терактом на Крымском мосту.

19 июля военное ведомство проинформировало, что что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.