Захарова отметила востребованность миротворцев РФ на фоне напряженной ситуации в Карабахе

Деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе становится все более востребованной в условиях сохраняющейся напряженной обстановки в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

"Российские миротворцы, напомню, продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагорном Карабахе, основная функция - это поддержание режима прекращения огня, боевых действий, - сказала она. - С учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации их деятельность сейчас еще более востребована".

Комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российские миротворцы должны покинуть Нагорный Карабах к 2025 году, Захарова обратила внимание, что Анкара не является стороной заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Дипломат напомнила, что именно на основе этого документа в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент и именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания контингента в регионе, так и параметры его возможного продления на очередной пятилетний период.