В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Британии

Временного поверенного Британии вызвали в российский МИД
Временного поверенного в делах Великобритании вызвали в министерство иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам корреспондента агентства, машина дипломата подъехала к зданию ведомства. Отвечая на вопрос о целях встречи, он заявил, что Великобритания выступает за прекращение спецоперации и «чтобы русские войска ушли из Украины».
Последний раз представитель Лондона вызывался в МИД РФ весной 2023 года. Тогда в ведомство приезжала посол Дебора Броннерт.
Напомним, что в начале этой недели правительство Великобритании обновило санкционный список. Под ограничения Лондона попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, а также глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Также санкции ввели в отношении международного детского центра «Артек», расположенного в Крыму.