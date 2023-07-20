В МИД РФ вызван временный поверенный в делах Британии

Временного поверенного в делах Великобритании вызвали в министерство иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, машина дипломата подъехала к зданию ведомства. Отвечая на вопрос о целях встречи, он заявил, что Великобритания выступает за прекращение спецоперации и «чтобы русские войска ушли из Украины».

Последний раз представитель Лондона вызывался в МИД РФ весной 2023 года. Тогда в ведомство приезжала посол Дебора Броннерт.