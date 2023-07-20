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Делегация РФ покинула координационный центр по зерновой сделке в Турции

Российская делегация покинула координационный центр по зерновой сделке в Турции. Ранее Россия заявила, что не будет продлевать зерновую сделку.

Делегация РФ покинула координационный центр по зерновой сделке в Турции
© РИА Новости

«Российский персонал покинул СКЦ в связи с прекращением зерновой сделки», — сообщил телеканал TRT.

Россия отказалась продлевать сделку после 18 июля.