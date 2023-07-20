Делегация РФ покинула координационный центр по зерновой сделке в Турции

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыДелегация РФ покинула координационный центр по зерновой сделке в ТурцииUra.Ru20 июля, 12:21Российская делегация покинула координационный центр по зерновой сделке в Турции. Ранее Россия заявила, что не будет продлевать зерновую сделку.© РИА Новости«Российский персонал покинул СКЦ в связи с прекращением зерновой сделки», — сообщил телеканал TRT.Россия отказалась продлевать сделку после 18 июля.ПолитикаГлавные новостиБольше новостейUra.Ru: главные новостиДелегация РФ покинула координационный центр по зерновой сделке в ТурцииВ Перми открыли продажу новогодних туров в Арабские Эмираты по сниженным ценамИммунолог Крючков: самый характерный признак болезни Лайма — высокая температура