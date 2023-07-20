МИД России обвинил Запад в отсутствии реакции на теракт на Крымском мосту

Захарова: мировое сообщество не заметило атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на своем брифинге, что международное сообщество «не заметило» атаку на Крымский мост и гибель мирных жителей, передает РИА Новости.
«Никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле, а ведь они просто ехали по мосту. Обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу и делают из них настоящие информационные кампании, но только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что когда что-то начинает не соответствовать мировоззрению Запада — им становится «не интересна судьба детей».
17 июля президент России Владимир Путин поручил позаботиться об осиротевшей после ЧП на Крымском мосту девочке и ее родных.
Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.
Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
До этого врачи оценили состояние пострадавшей на Крымском мосту девочки.