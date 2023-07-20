МИД России обвинил Запад в отсутствии реакции на теракт на Крымском мосту

«Никто не заметил ни атаку, ни убитых мирных жителей, ни девочку, пережившую ад на земле, а ведь они просто ехали по мосту. Обычно Запад берет истории куда как меньше этой по ужасу и делают из них настоящие информационные кампании, но только тогда, когда эти образы обслуживают их идеологемы», — сказала дипломат.