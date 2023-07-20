Кремль заявил о помощи иностранным журналистам, желающим получить гражданство России

«Президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, живущим в новых регионах России, которые с самого начала войны в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит. Это касается тех, кто захочет подавать на российское гражданство, и тех, кто хотел бы продолжить там свою профессиональную деятельность», — сказал он.