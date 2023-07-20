Антонов раскритиковал очередной пакет помощи США Украине
Военная помощь Киеву от Запада и США лишь продлевает «агонию режима» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «Известия».
Таким образом он прокомментировал новый пакет помощи Украине от США. Он выразил уверенность, что такой шаг лишь приведет к новым жертвам, в том числе среди гражданского населения.
«Их кровь полностью на совести тех, кто бредит идеями нанести России «стратегическое поражение», — сказал он.
Дипломат также указал, что у Вашингтона просто не хватит смелости признать, что желание одержать победу над Россией на поле боя не осуществилось.
«Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии», — подчеркнул Антонов. По его словам, Вашингтон продолжает отправлять на Украину новые ракеты и боеприпасы «в приступе бессильной злобы», рассчитывая «причинить ущерб» РФ. Киев же дипломат считает «марионеткой» в чужих руках.
Антонов также считает, что российские солдаты на Украине проявили стойкость, которая «отрезвит местных стратегов». Неуязвимость техники западного производства он назвал «большим мифам» и заявил, что Вооруженным силам Украины все равно не поможет новый пакет военной помощи.