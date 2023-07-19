Лавров: Запад может «вариться в цветущем саду», а «джунгли» будут действовать в своих интересах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада могут «вариться в цветущем саду», пока «джунгли» будут действовать исходя из своих интересов. Об этом сообщает ТАСС.

«Пусть они варятся в "своем соку", в своем "цветущем саду", исходя из слов Борреля, а "джунгли", как он обозначил Глобальный Юг, будут определять свои действия исходя из национальных интересов», – заявил Лавров во время встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

Помимо этого, Лавров также назвал западных политиков «пикейными жилетами» из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок». В первоисточнике авторы дали такое название людям, которые рассуждают о глобальной политике, но мало в ней понимают.