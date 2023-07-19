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Лавров заявил, что Запад может «вариться в цветущем саду», а «джунгли» будут действовать в своих интересах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада могут «вариться в цветущем саду», пока «джунгли» будут действовать исходя из своих интересов. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров: Запад может «вариться в цветущем саду», а «джунгли» будут действовать в своих интересах
© РИА Новости

Такими словами Лавров перефразировал высказывание главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

«Пусть они варятся в "своем соку", в своем "цветущем саду", исходя из слов Борреля, а "джунгли", как он обозначил Глобальный Юг, будут определять свои действия исходя из национальных интересов», – заявил Лавров во время встречи с руководителями российских некоммерческих организаций.

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Помимо этого, Лавров также назвал западных политиков «пикейными жилетами» из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок». В первоисточнике авторы дали такое название людям, которые рассуждают о глобальной политике, но мало в ней понимают.

Ранее Лавров обсудил интеграцию новых субъектов России с руководителями российских НКО.

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