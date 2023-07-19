Стало известно содержание записки Путина школьнице из Новгородской области
На встрече в Кремле президент России Владимир Путин передал школьнице из Новгородской области Дарье Арсеньевой, подарившей ему книгу о Старой Руссе, записку. В ней он пообещал ответить на полученный презент, передает «Российская газета».
«Даша, спасибо за подарок. Отвечу. Удачи!» — написал Путин в записке.
Напомним, что 19 июля президент РФ принял участие во встрече с участниками платформы «Россия — страна возможностей», которая прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля. Арсеньева является двукратным победителем Национальной технологической олимпиады Junior в 2021 и 2022 годах в сфере технологий и космоса.
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