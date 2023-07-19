Путина: РФ проявляла «чудеса выдержки и толерантности» при продлении зерновой сделки

При продлении зерновой сделки Россия проявляла «чудеса выдержки и толерантности». Такое заявление на совещании с членами правительства высказал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что «так называемую сделку» продлевали неоднократно, в том числе в последний раз в мае 2023 года.

«Мы вновь и вновь продлевали эту сделку и проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Но никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался», — сказал Путин.

По его словам, Запад сделал все, чтобы пустить договоренности «под откос», не «жалея сил» и «чиня препятствия РФ даже в безвозмездной передаче удобрений беднейшим странам». Он уточнил, что из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в портах Европы, удалось отправить лишь две партии.