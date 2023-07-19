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Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вместе с тем, если российские условия будут выполнены, возобновление сделки будет возможно. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки
© РИА Новости

«Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл», - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что именно по этой причине Россия выступила против продления сделки.

Путин назвал «наглостью» невыполнение условий России по зерновой сделке

Президент заметил, что России не требуются обещания и разнообразные инициативы, ей необходимы конкретные действия.

В частности, уточнил Путин, Западу следует убрать все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

Затем необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки, пояснил глава государства.

После выполнения этих и ряда других ключевых требований, отметил Путин, Россия незамедлительно вернется в сделку.

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