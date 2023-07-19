Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вместе с тем, если российские условия будут выполнены, возобновление сделки будет возможно. Об этом пишет РИА «Новости».

«Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл», - подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что именно по этой причине Россия выступила против продления сделки.

Президент заметил, что России не требуются обещания и разнообразные инициативы, ей необходимы конкретные действия.

В частности, уточнил Путин, Западу следует убрать все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

Затем необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений на мировые рынки, пояснил глава государства.