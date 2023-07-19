Путин назвал «наглостью» невыполнение условий России по зерновой сделке
Президент России Владимир Путин заявил во время совещания с членами правительства, что невыполнение российских условий в рамках продуктовой сделки - «наглость и бесцеремонность». Об этом пишет РИА «Новости».
«Просто откровенная наглость и бесцеремонность», - отметил глава государства.
По его мнению, пустая болтовня и постоянные посулы со стороны лидеров западных стран и глав международных организаций только скомпрометировали их.
В частности, в ходе зерновой сделки был подорван авторитет секретариата ООН, фактически выступавшего гарантом сделки, заметил Путин.
Президент подчеркнул, что Москва, в очередной раз соглашаясь на пролонгацию сделки, проявляла «чудеса выдержки и толерантности»
Западные страны, заметил глава государства, постоянно что-то требовали от России, но на фоне этого даже не собирались выполнять взятые на себя обязательства.