Аксенов доложил Путину о ситуации на крымском полигоне

Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма нормализуется в течение суток, все находится под контролем. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным доложил глава полуострова Сергей Аксенов передает «РИА Новости».

«По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет», — сказал он.

По словам Аксенова, в результате возгорания произошла детонация части боеприпасов, хранящихся на военном полигоне. Он отметил, что вернуть ситуацию в норму рассчитывают в течение суток.