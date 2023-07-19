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Аксенов доложил Путину о ситуации на крымском полигоне

Ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма нормализуется в течение суток, все находится под контролем. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным доложил глава полуострова Сергей Аксенов передает «РИА Новости».

Аксенов доложил Путину о ситуации на крымском полигоне
© РИА Новости

«По данной ситуации все находится под контролем. Жертв и пострадавших нет, разрушений нет», — сказал он.

По словам Аксенова, в результате возгорания произошла детонация части боеприпасов, хранящихся на военном полигоне. Он отметил, что вернуть ситуацию в норму рассчитывают в течение суток.

Ранее сообщалось о пожаре на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Из-за возгорание было принято решение перекрыть участок трассы «Таврида» и эвакуировать более двух тысяч человек из четырех сел рядом с объектом.

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