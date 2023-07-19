Путин прокомментировал пожар на полигоне в Крыму
С причинами пожара на полигоне в Крыму предстоит разобраться, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.
Происшествие военном объекте в Кировском районе республики стало одной из тем совещания Путина с правительством. О сложившейся ситуации главе государства доложил глава Крыма Сергей Аксенов.
В связи с ЧП на полигоне президент поручил оказать всю необходимую помощь людям, а также обеспечить их безопасность.
«Нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — добавил Путин.
О пожаре на полигоне в Крыму стало известно утром 19 июля. Ряд Telegram-каналов сообщил о возгорании на складе боеприпасов. По словам Аксенова, из близлежащих к объекту сел эвакуируют более двух тысяч человек.
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