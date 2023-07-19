Путин прокомментировал пожар на полигоне в Крыму

С причинами пожара на полигоне в Крыму предстоит разобраться, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Происшествие военном объекте в Кировском районе республики стало одной из тем совещания Путина с правительством. О сложившейся ситуации главе государства доложил глава Крыма Сергей Аксенов.

В связи с ЧП на полигоне президент поручил оказать всю необходимую помощь людям, а также обеспечить их безопасность.

«Нужно сделать все по максимуму, чтобы решить эти задачи», — добавил Путин.