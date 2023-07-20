Российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке

Российская делегация покинула стамбульский координационный центр по зерновой сделке, сообщает телеканал CNN Türk.

Источники в Минобороны Турции сообщили, что российский персонал покинул центр, сообщает телеканал.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни одно грузовое судно не зайдет в украинские порты на Черном море после прекращения действия зерновой сделки.

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что украинские власти рассматривают возможность использования нового маршрута для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Речь идет о трехсторонней зерновой инициативе с ООН и Турцией.

19 июля Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.