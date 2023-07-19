Путин: на Западе повсеместно закрывают RT потому, что боятся правды
Западные государства закрывают региональные отделения телеканала Russia Today (RT), препятствуют работе российских журналистов потому, что боятся правды, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании НС АНО «Россия - страна возможностей». Об этом пишет РИА «Новости».
Путин заметил, что власти западных стран повсеместно закрывают RT - ключевой российский ресурс, направленный на зарубежную аудиторию.
«Везде закрывают, препятствия чинят - боятся правды», - подчеркнул президент.
Напомним, что на фоне международной повестки Вашингтон и Брюссель ввели против России разнообразные ограничительные меры.
В частности, приняли санкции против ряда российских СМИ, внесли в черные списки ведущих журналистов, общественных и культурных деятелей.
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