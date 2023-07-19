Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом пишет РИА «Новости».

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», - пояснил пресс-секретарь.

Песков добавил, что на саммите организации будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.