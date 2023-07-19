Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом пишет РИА «Новости».
«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», - пояснил пресс-секретарь.
Песков добавил, что на саммите организации будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Напомним, что саммит пройдет в ЮАР 22-24 августа. Помимо первого лица принимающей стороны, на мероприятии будут присутствовать лидеры КНР, Бразилии и Индии.
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