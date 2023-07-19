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Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком

Президент России Владимир Путин заявил, что в молодости подрабатывал грузчиком. Об этом сообщает Life.

Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком
© ТАСС

Об этом президент рассказал во время заседания набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

«Я, когда студентом был, подрабатывал – мешки грузили на железнодорожной станции, но мне это занятие не понравилось», – рассказал Путин в ответ на слова одного из участников встречи о том, что он подрабатывает в пекарне грузчиком.

Напомним, что ранее Путин рассказал о том, как работал таксистом в 90-е.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – заявил президент.

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