Путин рассказал, как подрабатывал грузчиком
Президент России Владимир Путин заявил, что в молодости подрабатывал грузчиком. Об этом сообщает Life.
Об этом президент рассказал во время заседания набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».
«Я, когда студентом был, подрабатывал – мешки грузили на железнодорожной станции, но мне это занятие не понравилось», – рассказал Путин в ответ на слова одного из участников встречи о том, что он подрабатывает в пекарне грузчиком.
Напомним, что ранее Путин рассказал о том, как работал таксистом в 90-е.
«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – заявил президент.
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