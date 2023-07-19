Путин призвал давать перспективы карьерного роста участникам СВО не только в ВС

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить перспективы карьерного роста для участников СВО не только на службе в вооруженных силах, но и на гражданских должностях.

Он также выразил уверенность в том, что российские города, улицы, парки и школы будут называться именами военных, задействованных в спецоперации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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