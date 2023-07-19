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В России инвалидов запретили высаживать из общественного транспорта

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России будет введен запрет на высадку людей с инвалидностью из общественного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной Думы.

В Госдуме запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта
© Freepik

По новым правилам в России вводится запрет на высадку из общественного транспорта инвалидов I группы, которые едут без сопровождающего лица и по какой-то причине не имеют при себе проездного документа или билета.

Штраф для кондукторов, водителей и должностных лиц, которые нарушат закон, составит до 30 тыс. рублей.

Ранее в России предложили дать приоритетное право на отпуска родителям-одиночкам с двумя детьми.

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