В Госдуме запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому в России будет введен запрет на высадку людей с инвалидностью из общественного транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной Думы.

© Freepik

По новым правилам в России вводится запрет на высадку из общественного транспорта инвалидов I группы, которые едут без сопровождающего лица и по какой-то причине не имеют при себе проездного документа или билета.

Штраф для кондукторов, водителей и должностных лиц, которые нарушат закон, составит до 30 тыс. рублей.