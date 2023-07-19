В МИД напомнили, что бывает с теми, кто доверился MI6

«По его [Мура] словам, у России мало шансов восстановить свои позиции на Украине <…> Если бы у России было «мало шансов» восстановить позиции, Вы, Ричард Мур, так бы не суетились. Что касается «открытых дверей и сохранения секретов, то Вам бы, может, и поверили, если бы Вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто Вам поверил и доверился, Вы уничтожаете в первую очередь», — написала Захарова.