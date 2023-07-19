Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола

Совет Федерации на заседании в среду, 19 июля, в ходе голосования одобрил закон, запрещающий смену пола человека в России в тех случаях, когда это не обусловлено лечением врожденных аномалий. Как уточняет «Интерфакс», соответствующие изменения будут внесены в закон 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».