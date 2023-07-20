Дистанционное выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС ожидается 23 августа. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил шерпа (доверенное лицо президента) ЮАР.

Он отметил, что российский лидер будет участвовать во всех обсуждениях в рамках форума.

Напомним, что саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Ранее, 19 июля, канцелярия президента ЮАР заявила, что Путина «по обоюдному согласию» не будет на саммите БРИКС. В сообщении подчеркивалось, что глава республики Сирил Рамафоса в последние месяцы и недели провел серию консультаций по поводу проведения саммита на высшем уровне.