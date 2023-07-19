Песков прокомментировал вероятные санкции США против Киргизии
Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, несмотря на вероятное введение против Бишкека санкций США, ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», — сказал Песков.
Ранее американская газета The Washington Post рассказала, что власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций.
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