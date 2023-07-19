Песков заявил, нацпроекты остаются в приоритете у властей

Власти России не отказываются от основных ориентиров национальных проектов, хотя по некоторым "незащищенным" статьям действительно возможна экономия бюджетных средств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию "Ведомостей" о планах сократить на 10% расходы бюджета 2024 года по так называемым незащищенным статьям.
Отвечая на вопрос, не помешает ли это реализации нацпроектов, Песков подчеркнул:
"Нет, они являются абсолютным приоритетом". "Есть определенные нюансы в реализации, но никто не отказывался от этих основных ориентиров", - сказал представитель Кремля.
Он отметил высокую эффективность работы правительства РФ по выполнению нацпроектов, "все выполняется своим чередом".
"Есть, действительно, какие-то "незащищенные" проекты, там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс", - добавил Песков.