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Песков: нацпроекты остаются в приоритете, хотя и "можно сэкономить" по некоторым статьям

Власти России не отказываются от основных ориентиров национальных проектов, хотя по некоторым "незащищенным" статьям действительно возможна экономия бюджетных средств. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию "Ведомостей" о планах сократить на 10% расходы бюджета 2024 года по так называемым незащищенным статьям.

Песков заявил, нацпроекты остаются в приоритете у властей
© РИА Новости

Отвечая на вопрос, не помешает ли это реализации нацпроектов, Песков подчеркнул:

"Нет, они являются абсолютным приоритетом". "Есть определенные нюансы в реализации, но никто не отказывался от этих основных ориентиров", - сказал представитель Кремля.

Он отметил высокую эффективность работы правительства РФ по выполнению нацпроектов, "все выполняется своим чередом".

"Есть, действительно, какие-то "незащищенные" проекты, там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс", - добавил Песков.