Песков опроверг сообщения о приравнивании «ареста» Путина в ЮАР к объявлению войны
Сообщения о том, что «арест» президента России Владимира Путина в ЮАР будет равносилен объявлению войны, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 19 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно, — сказал Песков, чьи слова приводит ТАСС.
15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. В нем должен был принять участие президент РФ Владимир Путин, однако 17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест российского лидера.
Несмотря на это, в Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что глава российского государства и остальные лидеры БРИКС будут лично участвовать в саммите организации.