Песков опроверг сообщения о приравнивании «ареста» Путина в ЮАР к объявлению войны

— Нет, этого не звучало. Никто никому ничего понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно, — сказал Песков, чьи слова приводит ТАСС.