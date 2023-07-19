Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму

"Разумеется, это докладывается президенту. [Глава Крыма Сергей] Аксенов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание. Меры экстренно принимаются, ситуация уточняется", - сказал он.

Утром в среду Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе, из-за которого был перекрыт местный участок трассы "Таврида" с 118-го по 130-й км. Пострадавших в результате ЧП нет. Для ликвидации пожара создан оперативный штаб, предполагается эвакуация более 2,2 тыс. человек из некоторых сел. Доставить эвакуированных жителей предполагается в два пункта временного размещения (ПВР), развернутых на базе школ в селе Первомайском и поселке Кировское. Первую группу эвакуированных жителей уже доставили в ПВР в поселке Кировское.