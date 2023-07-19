Песков заявил, что Запад закрывает глаза на любые теракты Киева

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», — цитирует ТАСС Пескова.