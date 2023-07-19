Песков заявил, что Запад закрывает глаза на любые теракты Киева
Запад готов закрывать глаза на любые террористические акты киевского режима, в Москве это прекрасно понимают. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Также он подтвердил, что Президенту России Владимиру Путину уже доложено о взрывах на полигоне в Кировском районе Крыма, отметив, что принимаются все необходимые в этом отношении меры.
«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», — цитирует ТАСС Пескова.
Как писала «Парламентская газета», утром 17 июля киевский режим совершил теракт в отношении Крымского моста с использованием надводных беспилотников. В результате взрыва погибли двое взрослых, также пострадал несовершеннолетний ребенок. Диагностика конструкций моста не выявила ущерба его опорам, была повреждена часть пролета в сторону Керчи, ее придется демонтировать. Вечером 17 июля движение по крайней правой полосе моста было запущено в реверсивном режиме.