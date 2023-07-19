В России призвали к жесткому ответу на пересечение «красных линий» Германией

«Посол Нечаев прав, и мы должны реагировать. Несмотря на заявления официального Берлина, этим оружием наносились удары по территории России. Несмотря на многие заявления Берлина о том, что то или иное оружие поставлять не будут, его поставляли. Это я не говорю о минских договоренностях, о том, что [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель признала, что они и не собирались их выполнять», — поделился Чепа.