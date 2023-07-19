Смоленский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Смоленской области в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram-канале.

Речь идет об установленных и вновь выявленных преступлениях немецко-фашистских захватчиков, которые происходили на территории оккупированного региона с июля 1941 года по сентябрь 1943 года. Прокуратура требовала признать их военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР.

«Суд, согласившись с доводами прокуратуры, удовлетворил заявленные требования», — подчеркнули в пресс-службе.